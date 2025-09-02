54 perce
Orbán Balázs: emberkísérlet lenne, ha a Tisza kormányra kerülne, hiszen titkolják, mire készülnek (videó)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a keddi Harcosok órája műsor vendége. A politikus hazugságnak nevezte, hogy a Tarr Zoltánnal készült videó hamisítvány lenne, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza progresszív adóemelése négymillió ember nettóját érintené, akik nincsenek ahhoz szokva, hogy a fizetésük csökkenjen.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszél A liberalizmuson túl - a politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában címmel rendezett panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten Esztergomban, a MOL Nagyszínpadon 2025. július 31-én
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„A napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó egy valóság, adókulcsot szeretnének emelni. Az, hogy ez egy álfelvétel lenne, hazugság, hiszen ők maguk tették fel ezt a videófelvételt. Ők mindig azzal takaróznak, hogy ez csak a nagyon gazdag embereket érintik, de valójában a középosztályt is érintené” – idézte a műsor szemléjében a Magyar Nemzet Orbán Balázs reagálását arra, hogy a Tisza Párt második embere nemrég úgy fogalmazott, választást kell nyerni, azután mindent lehet.
A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, korábban
a tiszások még arról beszéltek, hogy ezt nem ők, hanem a szakértőik fogják majd meghatározni, Tarr végül mégis beismerte, hogy tudja, hogy amire készülnek, az rosszul érintené a magyarokat, és népszerűtlen intézkedés lesz, éppen ezért fogalmaz úgy a Tisza Párt második embere, hogy nem beszél a párt terveiről, mert abba belebuknának.
A Tisza Párt vezetői nem válaszolnak a kérdésekre, közben újabb bizonyíték került elő (videó)
Eddig egy átlátható rendszer volt, 15 százalékos szja, és egy olyan adóforradalmat tudtunk elindítani, hogy majdnem kétmillió embernek nem kell szja-t fizetni. Ebből a magyarok tudnak tervezni, ehhez képest a Tisza négymillió ember nettóját érintené, akik nincsenek ahhoz szokva, hogy a fizetésük csökkenjen, mert mi béremelési programokat indítunk
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Tabu témák a Tiszánál: Ukrajna és az LMBTQ
Németh Balázs elmondta, hétfőn egy másik videó is kiszivárgott a Tisza Párttól, amelyen arról beszélnek, hogy nem csak az adóügyekről, hanem Ukrajnáról és az LMBTQ-ról sem beszélhetnek. De beszédes az is, hogy még az ellenzéki, Orbán Viktor vesztét akaró politológus is azt mondja Magyar Péterékről, hogy nagy baj származhat, ha nyernek.
Még Tölgyessy Péter is úgy fogalmazott a Partizánban, ha győztes lenne a Tisza Párt és a kezükbe kerülne a hatalom, abból borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk
– hívta fel a figyelmet Németh Balázs.
„Ez egy emberkísérlet lenne, nem tudjuk milyen hatással lenne ez a magyarokra, ha a Tisza Párt választást nyerne. Mind az adópolitikai elképzelések, mind a háborúval kapcsolatos elképzelések vagy a külföldi titkosszolgálat hatásai. Ne hazárdjátékozzunk, ne kockáztassuk a gyermekünk jövőjét”
– reagát Orbán Balázs.
Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról
Arra a kérdésre, hogy mi történne akkor, ha kizárólag az ilyen Tarr Zoltán-félék képviselnék hazánkat Brüsszelben, a miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:
Arról szólna a beszélgetés a brüsszeli bürokratákkal, hogy bár ezek a döntések fájnának az európai embereknek, közösen kitalálnának egy kommunikációs stratégiát, hogy meggyőzzék az állampolgárokat, és ezzel együtt a magyarokat is arról, hogy ami nekik rossz, az valójában jó. Mint ahogy látjuk is ezt a hazai baloldaltól
– vélekedett.
Noha Magyar Péter eleinte azzal igyekezett cáfolni a Tisza-csomagról szóló híreket, hogy nem adóemelésre készülnek, hanem adócsökkentésre, hétfőn már odáig ment, hogy arról tartott kiselőadást: a jobboldalon „hamisítanak mindenféle videókat és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza Párt mindenféle rosszat akar”.
A dolog egyértelmű, nem a Fidesz–KDNP találta ki, és az embereknek joguk van arról tudni, mi történik
– húzta alá Orbán Balázs, aki szerint megdöbbentő az is, hogy
Magyar Péter börtönnel fenyegeti azokat az újságírókat, akik beszámolnak erről a hírről. Mi több, azt sem tartja kizártnak, hogy végül a Tisza-szigettől érkezik majd egy beismerő vallomás, hogy ők hamisították a felvételt.
Médiaszövetség: bűnözőként kezelné az újságírókat a Tisza Párt
Orbán Balázs szerint Magyar Pétert csak a pénz érdekli mindent jobban tud
Magyar György ügyvéd nemrég egy podcastban beszélt arról, a Tisza Párt szakbizottságának tagjaival rendszeresen beszélget, tőlük tudja, hogy Magyar Péter pártja nem áll annyira jól belülről, mit ahogy kívülről azt próbálja elhitetni.
„Magyar Péter mindent jobban tud, valószínűleg néhányan azzal mennek el, hogy nem tudok vagy nem akarok annak segíteni, aki nem nyitott” – fogalmazott a baloldali ügyvéd.
Orbán Balázs szerint Magyar György biztosan igazat mond, álláspontja szerint Magyar Pétert semmi sem érdekli, csak az, hogyan tud kiügyeskedni magának több hatalmat és több pénzt.
Soha nem hallottam másról beszélni, csak a pénzről, nem hallottam, hogy neki egy ügy fontos lenne. Nem véletlen, hogy a Fidesz–KDNP-ben soha nem kapott semmilyen politikai szerepet. És már a baloldalon is kezdenek rájönni arra, hogy a messiásuk lelepleződött és a királyuk meztelen. Hosszú távon erre nem lehet politikai pártot építeni, egy összeférhetetlen karakter
– vélekedett.
A politikai igazgató beszélt arról, hogy támadás érte Andrej Babist, valamint az Erste Bank reklámfilmjéről is, amelyben összeválogatták az idei pride képeit – a teljes szemléért kattintson!