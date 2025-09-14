Orbán Balázs: Európa nemcsak hanyatlik, saját kezűleg bontja le magát

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy interjúban fejtette ki álláspontját az ukrajnai háborúról és Európa jövőjéről, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. Véleménye szerint a kontinens nemcsak hanyatlik, hanem saját kezűleg bontja le önmagát, miközben stratégiai és gazdasági zsákutcába sodródik. Úgy fogalmazott:

az Európai Unió a jelentéktelenség felé sodródik, sőt aktívan önmaga felszámolásán dolgozik.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban a Tranztion

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

A politikus kiemelte, hogy a háború Ukrajnában nem oldható meg katonai eszközökkel. Orbán Balázs szerint a Nyugat Moszkvával szemben valójában proxyháborút folytat, miközben a kettős állampolgárokat erőszakkal kényszerítik a frontvonalra.

A Barátság olajvezeték elleni támadást egyértelműen Magyarország elleni terrorcselekménynek nevezte.

Hangsúlyozta: a magyar családok nem hajlandók magasabb energiaárakat fizetni mások háborújáért, miközben – bár Oroszország és Ukrajna is a béke mellett kommunikál – mindkét háborús fél a konfliktus folytatásában érdekelt. Brüsszel zsákutcás politikája eközben szerinte oda vezetett, hogy az Európai Unió ma a világ legelszigeteltebb hatalmi központjává vált.