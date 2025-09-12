Miniszterelnök: a migrációs paktum egy ravaszkodás

„A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket „nem lehet innen kitenni”, még akkor sem, ha kiderül, hogy nincs tartózkodási jogalapjuk. Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását.

Orbán Viktor elmondta: