Orbán Viktor: tíz éve védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól

„Tíz év. Egy évtized – ennyi ideje védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól” – írja Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: „Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.”

Afrikai illegális bevándorlók érkeznek Lampedusa olasz sziget Molo Favaloro kikötőjébe 2023. szeptember 18-án

Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco/Ciro Fusco

Mi történt tíz év alatt? Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.

A kormányfő leszögezte: „Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.”

Egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel. A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

„Vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. A Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot. Ezt nyíltan be is vallják. Szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak. Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot.”

Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.