Mentelmi jog mögé bújva: Magyar Péter a brüsszeli elit oldalán
Magyar Péter végérvényesen a háború- és migránspárti brüsszeli elit oldalára állt. A Tisza Párt elnökét mentelmi joga révén próbálják fogni, miközben elvtársai az Európai Néppártban (EPP), valamint a velük együttműködő zöldpárti képviselők a magyar határvédelem miatt az uniós források befagyasztását követelik.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (balra) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Forrás: AFP
Az Európai Parlament LIBE-bizottságában hétfőn benyújtott jelentéstervezet egyértelmű: azért akarják megvonni a Magyarországnak járó uniós pénzeket, mert hazánk a legszigorúbb migrációs politikát folytatja Európában – olvasható Szánthó Miklós Facebook-bejegyzésében.
A Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó magyarellenességéről közismert zöldpárti Tineke Strik hétfőn mutatta be hazánkról szóló jelentéstervezetét.
A dokumentum elítéli, hogy Magyarország megépítette a határkerítést, megtagadja a migránsok beléptetését, csak külképviseleteken enged menedékkérelmet benyújtani, és bünteti a Soros-hálózat illegális migrációt szervező tevékenységét – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor: a hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek„A következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország” – írta a kormányfő.
Magyar Péter brüsszeli kollégái – köztük az EPP-s Michal Wawrykiewicz és a zöldpárti Tineke Strik – egyenesen azt akarják, hogy az Európai Bizottság fagyassza be a forrásokat, mert hazánk nem engedi át az illegális bevándorlókat.
Magyar Péter végérvényesen elkötelezte magát a háború- és migránspárti elitnek, fogott emberként végérvényesen Brüsszel kezébe került.