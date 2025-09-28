Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! (videó)

Közösségi oldalán tett közzé egy videót Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azzal kezdte, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, amikor megkérdezték a Tisza-adóról: „a választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. – De azt azért elmondom, hogy az adót azt fel fogjuk emelni az égbe – tette hozzá Menczer.

– Megkérdezték, hogy ezzel most mi a helyzet képviselő úr?

– idézte fel a videóban Menczer Tamás.

Hozzátette: Tarr később azzal állt elő, hogy a mesterséges intelligencia találta ki az adóterveket. – Azt látták? Ha nem látták, nézzék meg, és közben figyeljék az arcát.

Egy kabaré, csak az a néhány másodperc, ahogy ki bírja azt mondani a vágatlan, róla készített felvételre, hogy a mesterséges intelligencia

– mondta Menczer Tamás.

– Aztán melyik részét, képviselő úr? Melyik részét találta ki a mesterséges intelligencia, annak, amit maga mondott? – zárta mondandóját a kommunikációs igazgató.