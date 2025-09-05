53 perce
Menczer Tamás szerint Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle (videó)
A legutóbbi országgyűlési választáson Szél Bernadettet már legyőzték, és Magyar Péterrel is pontosan ez fog történni – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgaója
Forrás: KKM
– A munkát el fogjuk végezni a jövő áprilisi választásig, ahogyan az előző években is elvégeztük, és a választást meg fogjuk nyerni – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás - vette észre a Magyar Nemzet.
Arra a hírre reagált, hogy Magyar Péter az ő választókörzetében akar indulni mint országgyűlési képviselőjelölt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: amikor 2022-ben az akkori Pest megye 2. választókerületében indult országgyűlési képviselőjelöltként, mindenki azt gondolta, a választókörzetben bukásra vannak ítélve a kormánypártok.
Bukóra voltunk ítélve a körzet is meg én is
– emlékeztetett, majd felidézte: szinte mindenki úgy gondolta még a Fideszben is, hogy ő Szél Bernadett-tel szemben a választást el fogja veszíteni. – Orbán Viktor nem így gondolta mondjuk, ez sokat jelentett – tette hozzá.
Menczer Tamás: minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott (videó)
Kiemelte, hogy az ellenzék egyik legerősebb emberét, Széll Bernadettet győzték le, és szerinte most is pontosan ez fog történni. – Szél Bernadett után Magyar Péter kutyafüle. Kutyafüle lenne, ha el merne indulni ebben a körzetben, de úgyse fog, mert gyáva, de én azért nagy szeretettel várom. Szél Bernadett után Magyar Péter meg a brigádja az kutyafüle. Persze a munkát el kell végezni, és el is fogjuk végezni – jelentette ki Menczer Tamás.
Az eredeti cikket itt tekintheti meg.