Menczer Tamás: helyes, ha a legfontosabb kérdésekben megkérdezik az emberek véleményét (videó)

Egy interjúrészletet osztott meg a Facebook-oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, amelyben a balliberális Telex újságírója arról faggatja őt, miért van és miért most van szükség a Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációra, illetve miért kell arra költeni, ha amúgy is jönnek a választások, ahol az állampolgárok kifejezhetik, hogy mit gondolnak a kérdésről.

Menczer Tamás a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszol

Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala

A politikus válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy egyrészt a Tisza kormányzása a nemzeti konzultáció költségeinél sokkal több pénzt venne ki a magyarok zsebéből, másrészt egy demokráciában helyes, ha két választás között a legfontosabb kérdésekben megkérdezik az emberek véleményét. Hozzátette, más országok vezetőinek és a brüsszeli döntéshozóknak is figyelmébe ajánlja ezt a lehetőséget.

Miután az újságíró ezek után is tovább feszegette a kérdést, Menczer Tamás így összegzett: „A politikai ellenfél szeretné megváltoztatni az adórendszert. Erről hazudott, lebukott, és egy csomó pénzt el akar venni az emberektől.”