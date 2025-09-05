szeptember 5., péntek

Botrányos kijelentések

2 órája

A Magyar Pétert támogató Márki-Zay Péter legazemberezte a Fidesz szavazóit

Címkék#Márki-Zay Péter#Fidesz#Magyar Péter

A baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje ismét megdöbbentő kijelentésekkel rukkolt elő. Márki-Zay Péter szerint „a magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük” Magyar Péterhez, valamint azt is kijelentette, hogy „gazemberek a Fidesz szavazói”.

MW
A Magyar Pétert támogató Márki-Zay Péter legazemberezte a Fidesz szavazóit

Márki-Zay Péter

Fotó: Ádám János

Most nem miniszterelnök-jelöltként, de változatlan lendülettel bírálta a magyar embereket Márki-Zay Péter – hívja fel a figyelmet a Mandiner. 

Márki-Zay Péter és Magyar Péter

A portál kiszúrta, hogy Márki-Zay, a baloldal 2022-es csúcsjelöltje az újabb kétharmados kormánypárti győzelem fényében elismerte a Klikk TV műsorában, hogy nem kellett volna minősíteni a szavazókat az előző országgyűlési választók előtt, ám ezúttal sem fogta vissza magát. 

A magyar választóknak kell értelmi színvonalban felnőniük ahhoz, hogy a Fidesz egy szavát se higgyék el

– idézte a portál a polgármester szavait.

Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy mivel sokan kizárólag az orbáni propagandából tudnak tájékozódni, ezért fontosnak tartja a Tisza Párt propagandalapjának, az egymilliós példányszámú Tiszta Hangnak a szerepét Magyar Péterék győzelméhez. 

Kifejtette véleményét Dobrev Kláráról, a Kutyapártról, és világossá tette az álláspontját, hogy

gazemberek a Fidesz szavazói.

A teljes cikket ITT éri el. 

