1 órája
Magyarország hétfőn tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen
Magyarország a viszonosság elvét követve hétfőn tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Gulyás Gergely „Magyarország válasza az ukrán cenzúrára” kezdetű bejegyzésében azt írta:
„Az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.
Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről” – fogalmazott.
A miniszter közölte:
„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.”
„Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – írta.
Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról
– fogalmazott Gulyás Gergely, majd hozzátette: az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna.
Azt írta:
Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást.
A miniszter a bejegyzésében
felsorolta a tizenkét érintett ukrán hírportált: tsn.ua, oboz.ua, anons-zak.com.ua, ungvar.uz.ua/, zakarpattya.net.ua/, pravda.com.ua, hromadske.ua, nv.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua, eurointegration.com.ua.