Magyarország jól látta előre az illegális migráció veszélyeit

2015-ben az érkezők döntő többsége férfi volt, bár kisebb számban családok, valamint gyermekek és fiatalkorúak is érkeztek – foglalta össze az egy évtizeddel ezelőtti illegális migrációs helyzetet Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Fotó: TÓTH IMRE / Forrás: MW

Ez radikálisan megváltozott egyébként az elmúlt tíz évben, tehát most a nyugat-balkáni útvonalon jövők legalább 90 százaléka fiatal férfi

– tette hozzá. A szakértő szerint nem véletlen, hogy ők jönnek.

Ők azok, akiket a családok, a barátok előreküldenek, mert tudják azt, hogy ez egy veszélyes út, és a fiatal férfiak rendelkeznek olyan vállalkozó szellemmel, hogy ennek nekivágjanak

– magyarázta. Ez szerinte jelzi azt is, hogy bár 2015-ben tényleg voltak nagy számban menekültek is az érkezők között, mostanra alapvetően az dominál, hogy gazdasági okokból vágnak neki az emberek az útnak és jönnek el Európába. Az, hogy többségében fiatal férfiak jönnek, komoly terhet ró a fogadó országokra – hívta fel a figyelmet Marsai Viktor. A munkaerőpiaci integráció nagyon lassú és nagyon töredezett.

Ha megnézzük a bűnözési statisztikákat, akkor a fiatal férfiak minden társadalomban felülreprezentáltak, tehát önmagában, még a kulturális háttér nélkül is ez egyértelműen hozzájárul a bűnözés növekedéséhez

– tette hozzá.

Az alapvető probléma, hogy ez egy családi befektetés. Európában nem lehet eljutni az embercsempészek segítsége nélkül, ami több ezer eurós összeget jelent. És nagyon nagy a nyomás ezeken a fiatalokon, hogy bizonyítsanak, megvalósítsák az európai álmot, és aztán visszafizessék a küldőknek az összeget, meg még annál is többet, sőt, ha lehet, akkor nyissák meg számukra is az utat

– világított rá a szakértő. Ez persze részben az integráció kurdarca okán sok esetben nem történik meg. A kibocsátó országok jelentős részében pedig erős a szégyenkultúra, tehát a fiataloknak bevallani azt, hogy még mindig a menekültügyi eljárásra várnak, vagy elutasították őket, nincs munkájuk, ők nem találták meg az európai álmot, ez komoly szégyen, nem is merik megtenni – fejtette ki.

