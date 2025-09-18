szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

15°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyurcsány-spirál

1 órája

Magyar Péter választói elbizonytalanodtak

Címkék#Tisza Párt#Fidesz#Magyar Péter

Magyar Péter lendülete elfogyott, hónapok óta nem ő diktálja a politikai napirendet – állítja Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

MW

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Fidesz újra formába lendült: kampányát digitális közösségek építésével és családokat segítő intézkedésekkel alapozza, miközben a Tisza Párt botrányok és válságkommunikáció szorításában vergődik.

Tisza Párt
Gyengült a nyáron a Tisza Párt
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar Péter elveszítette lendületét, és a politikai napirendet sem ő alakítja már hónapok óta. A Fidesz ugyanis újra feljött a pályára, megkezdte kampányának megalapozását

– mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: a kampány keretei között elsőként a Harcosok Klubja, illetve a digitális polgári körök megalapításával a jobboldal a digitális térbe tört be, az elkötelezett szavazóit állította hadrendbe, ezzel párhuzamosan a tágabb bázisának, illetve a bizonytalan szavazóknak a pozitív kormányzati intézkedésekkel üzent.

Mint fogalmazott: 

idetartozik a 3 százalékos állami lakáshitel meghirdetése, a csed, a gyed adómentessé tétele, az anyák szja-mentességének biztosítása, a kamatstop fenntartása, a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlásának támogatása, az árréscsökkentés fenntartása.

Az elemző szerint a szavazók az elmúlt tizenöt év intézkedései után tisztában vannak azzal, hogy a kormányzattól mire számíthatnak: a válságok időszakában sem a sokkterápia, a megszorítások, hanem a lakossági, családi kedvezmények bővítése van napirenden. Hozzátette: az egykulcsos szja, az alacsonyan tartott munkát terhelő adók a munkaalapú társadalom alapjai. 

A kormány állami segélyezés helyett a munkaerőpiacra irányított egymillió embert, ami a foglalkoztatottság bővülésével, a munkanélküliség drasztikus csökkenésével járt.

Emellett a jobboldal a rezsicsökkentés politikájával megszüntette a rezsiszegénységet, amely Európában 2010-ig a legnagyobb mértékű nálunk volt.

„A Tisza Párt mindezzel szemben a brüsszeli támogatásért cserébe mindent elfogadna, amit a bürokraták tizenöt éve helytelenítenek Magyarországon. Így célul tűzték ki az egykulcsos adó és a rezsicsökkentés eltörlését, a családtámogatási politika leépítését, a munkaközpontú, az aktív keresőket támogató adókedvezmények helyett az alanyi segélyezési politikára való átállást. A Tisza szakértői már hónapok óta beszéltek erről, ami már a nyáron eleve elbizonytalaníthatott sok választót” – jelentette ki az elemző.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu