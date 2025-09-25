szeptember 25., csütörtök

Migráció

1 órája

Magyar–amerikai összhang: teljesen egyetértünk Trumppal az illegális bevándorlás ügyében

A magyar kormány teljes mértékben egy követ fúj Donald Trump amerikai elnökkel az illegális bevándorlás kérdésében, és továbbra sem fogja beengedni a migránsokat az országba − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Orbán Viktor és Donald Trump

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Fischer Zoltán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ-közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ közgyűlésének általános vitáján New Yorkban 2025. szeptember 24-én
Fotó: KKM / Forrás: MTI

Figyelmeztetett arra is, hogy 

az illegális migráció és a terrorizmus között nagyon szoros összefüggés van, a két jelenség ugyanis egymást táplálja, hiszen a terrorizmus a bevándorlóáradatok egyik fő kiváltó oka, és az embertömegben potenciális merénylők bújhatnak meg.

„Sajnos Nyugat-Európa megitta a levét a brüsszeli migrációs politikának: párhuzamos társadalmak, no-go zónák, bandaháborúk, modernkori antiszemitizmus, a hangos kisebbség elnyomása” − sorolta.

Ezért aztán mi, magyarok természetesen a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk beengedni illegális migránsokat. Mi továbbra is védjük a határainkat, védjük a szuverenitásunkat, védjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát

 − erősítette meg.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy 

Donald Trump amerikai elnök idén hivatalba lépésével a magyar álláspont is teljesen más megvilágításba került a nemzetközi porondon, s így már nem teljesen ellenséges térben kell mozogni, mint korábban.

„Az amerikaiakkal teljes mértékben egy követ fújunk, ugyanis az illegális migrációval szembeni fellépés a Trump-kormányzat egyik legfontosabb célkitűzése” − fűzte hozzá.

 

