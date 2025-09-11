38 perce
Kövesse nálunk élőben a kormányinfót
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit. A kormányinfón bejelentést tesz Bóka János európai ügyekért felelős miniszter.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón 2025. augusztus 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!
A szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a legújabb kormányzati döntéseket. A Magyar Nemzet információi szerint a kormányinfón jelen lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.
