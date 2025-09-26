55 perce
Kényszersorozás Ukrajnában: ismét egy idős férfit raboltak el (videó)
Egy friss felvételen a kényszersorozás során egy zaklatott nő mellől ragadtak el egy idősebb férfit, akit ezúttal egy rendőrkocsiba tuszkoltak be.
A kényszersorozók továbbra is folyamatosan gyűjtik az embereket
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU
Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, a toborzás azonban még mindig erőszakkal zajlik - írta a Magyar Nemzet.
A kényszersorozók ezúttal egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.
A leírás szerint a férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek.
A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a kényszersorozók egy rendőrautóba tuszkolják.
A rendőr egyébként láthatóan kellemetlenül érzi magát és több alkalommal is megpróbálja kiverni a nő kezéből a kamerát.
A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállítják.
