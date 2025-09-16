Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusznak semmilyen jogalapja nincs a fegyverviselésre

A gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – írta a Magyar Nemzetnek a Honvédelmi Minisztérium.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak

Forrás: Képernyőfotó

A tárcának a lap a következő kérdéseket küldte ki:

Jelen jogviszonyában Ruszin még fizetést kap Honvédségtől, ez feljogosítja-e arra, hogy fegyvert tartson magánál?

Milyen szabályok vonatkoznak a fegyvertartásra? Közösségben is magánál tarthatja, vagy csak otthon elzárva?

A minisztérium válaszlevelében kifejti: Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.

A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett

– írták.

