Helyreigazítás A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként című cikkünk kapcsán

A cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125 millió forint közpénzt tüntetett el, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy törvénytelen eszközökkel jutott hozzá azon összeghez, ami őt a 2017-2022. januári időszakban betöltött MOB elnöki tisztsége alapján jogszerűen járó tiszteletdíjként, illetve költségtérítés formájában megillette.

A valóság ezzel szemben az, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként kizárólag a jogszabályok és a MOB belső szabályzataiban összhangban járó pénzbeli juttatásokban részesült, vele szemben a MOB pénzügyi gazdálkodását érintő kérdésekben semmilyen vizsgálat vagy büntetőeljárás nem volt és jelenleg sincs folyamatban.