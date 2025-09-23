2 órája
Pócs János: Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs (videó)
Pócs János országgyűlési képviselő és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója voltak a Harcosok órája vendégei kedden.
Pócs János országgyűlési képviselő
Forrás: YouTube/Képernyőfotó
„Már az is előrelépés, hogy nem tagadják le, hogy van Tisza-adó” – véleményezte Pócs János a Tisza Párt legújabb adóbotrányát a Harcosok órája műsorban, számolt be róla a Magyar Nemzet. A kormánypárti országgyűlési képviselő szerint bármilyen adócsomagot is akarnak Magyar Péterék, annyi bizonyos, ők emelnek, a kormány pedig folyamatosan csökkenti az adót.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára reagálva Pócs felidézte, Magyar Péter a köztudatba azzal került be, hogy azt üvöltötte: „Ne féljetek!”
Hát ki fél itt? Ők félnek, ők járnak testőrökkel, és Ruszin-Szendi sem a VIII. kerületben sétálva ment fegyverrel, hanem a saját lakossági fórumán, ahova egyébként regisztrálva lehet bemenni, de ő tettre készen, csőre töltött fegyverrel volt ott
– mutatott rá.
Garázdaság miatt indulhat nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Azzal kapcsolatban, hogy vajon meddig és miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett, Pócs János szerint nem véletlen, hogy ragaszkodik hozzá. „Sokat gondolkodtam, miért tarja még maga mellett? Aztán eszembe jutott Ruszin-Szendi első nyilvános szereplése, amikor azt mondta, hogy »a külföldi országokkal megvannak a telefonszámok, megvannak a kapcsolatok, és bármikor újra tudom éleszteni«” – mondta.
Majd azzal folytatta:
Egészen biztos, hogy Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes.
„Ő a kapcsolattartó. Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az ukrán politika mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meg tudja buktatni a magyar kormányt” – hívta fel a figyelmet.
Rossz választás: régen kakaskukorékolásra, most már a müezzin énekére ébrednek
Elég egyetlen rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk
A műsor második felében Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett Németh Balázs a hétfő esti, Keleti pályaudvarnál megtartott akciójukról, ahol az épület homlokzatára mecseteket vetítettek ki a röszkei csata évfordulója alkalmából.
„Az a helyzet, hogy a 2015-ös sajnálatos, röszkei csata eseményei óta először a klímahisztéria, majd a Covid, utána pedig az ukrán háború miatt a migrációs probléma zajait elnyomták. Már-már úgy érezheti a magyar állampolgár, hogy nincs is ilyen probléma, a válságot Magyarország megoldotta, van jogi és fizikai határzár, nincs itt semmi látnivaló. De ez nem így van” – közölte a főigazgató. Kiemelte:
Az, hogy most biztonság van és zérópolitikát folytat a kormány, az egyáltalán nem természetes.
„Erre hívja fel a figyelmet az Alapjogokért Központ kampánya is, mert elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Elég Nyugat-Európára tekinteni, Londonra, Párizsra vagy Brüsszelre, ahol a no-go zónákban történő terrortámadások, csak az ismert nagy terrortámadások, ezer fölött vannak az elmúlt nyolc évben” – mondta.
