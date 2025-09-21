szeptember 21., vasárnap

Megemlékezés

59 perce

Gyertyagyújtás és ima Charlie Kirk emlékére a Szent István Bazilikánál

Címkék#Szent István Bazilika#Charlie Kirk#esemény#áldozat

Vasárnap este a budapesti Szent István Bazilika előtt gyertyagyújtással, imával és énekléssel emlékeznek meg Charlie Kirk amerikai politikai aktivistáról, akit szeptember 10-én lőttek le Utah államban. A Szent István Intézet szervezésében tartott esemény célja, hogy tisztelegjenek a fiatal férfi hite és tevékenysége előtt.

A Szent István Intézet vasárnap este hét órára közös megemlékezésre hív mindenkit a budapesti Szent István Bazilika elé, hogy gyertyagyújtással, imával és énekléssel tisztelegjenek a szeptember 10-én meggyilkolt 31 éves amerikai politikai aktivista, Charlie Kirk előtt. A rendezvény célja, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik világszerte hite miatt áldozatul esett fiatal férfi lelki útjára kísérik őt – adta hírül a Magyar Nemzet.

A megemlékezés házigazdája Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója lesz. A rendezvényen felszólal Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója; Antal-Ferencz Ildikó újságíró, aki tolmácsolja Aczél Petra kommunikációkutató gondolatait; Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója; valamint Teleki Béla, a CitizenGo magyarországi kampányfelelőse.

A vasárnap esti megemlékezésről már Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője is hírt adott közösségi oldalán.

Gyertek, legyünk ott minél többen!

– fogalmazott a politikus. 

Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy utahi főiskolán, előadás közben. A 31 éves jobboldali politikai aktivista országszerte tartott szabadtéri vitákat egyetemi kampuszokon a konzervatív értékrend megvédéséért. A meggyilkolt aktivistát vasárnap kísérik utolsó útjára.

