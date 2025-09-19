szeptember 19., péntek

Helyzet

26 perce

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romuluszról: lefegyverző gátlástalanság

Címkék#Gulyás Gergely#Ruszin-Szendi Romulusz#botrány

A volt vezérkari főnök tehertétel a Tisza Pártban is.

MW
Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romuluszról: lefegyverző gátlástalanság

Forrás: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is. Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Gulyás Gergely - vette észre a Magyar Nemzet. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a posztban úgy fogalmazott:

a végtelen elvtelenség – ami kiválasztási feltétel pártjában – azonban további megszólalásokra sarkallja. Egy többszörösen párbajképtelen ember helyesírási hibákkal teli írásában a miniszterelnököt támadja, akinek éveken át kegyeit kereste, akinek tevékenységéről korábban csak ájult tisztelettel beszélt, akinek személyéről áradozott.

Hozzátette, azóta tudjuk, ezzel nem a haderőfejlesztés, a haza védelme, a magyar katonák jobb kiképzése volt a célja, hanem a személyes előrejutás, mindezt a hivatalával visszaélve:

milliárdos luxusvillával közpénzből, magánéleti helikopterezés és ingyenes zsírleszívás a Honvédkórházban. 

Lefegyverző gátlástalanság – véli Gulyás Gergely, aki hozzáfűzte azt is: kár a színvonaltalan vagdalkozásért, minden jóérzésű embernek elege van az egyenruháját eláruló volt katona közéleti ámokfutásából.

Az eredeti cikk ITT érhető el. 

 

