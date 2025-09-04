1 órája
Északi Áramlat: további vizsgálatokat rendeltek el a robbantással vádolt férfi kiadásáról
A Bolognai Fellebbviteli Bíróság jövő kedden dönt Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgár átadásáról a német hatóságoknak. Az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt ukrán férfit az olasz rendőrség Riminiben tartóztatta le augusztus közepén.
Csőrendszerek és elzáróberendezések az Északi Áramlat 2 balti-tengeri gázvezeték gázfogadó állomásán
Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP
Fotó: Stefan Sauer
Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgárt azzal vádolják, hogy 2022-ben részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában. A bíróság kora délután kezdte meg az ülését, és végül úgy döntött, hogy megvizsgálja a Nicola Canestrini ügyvéd által képviselt Kuznyecov védelmének kérelmét – idézte fel a Magyar Nemzet.
A Bolognai Legfőbb Ügyészség kezdetben az egykori ukrán hadseregkapitány átadását kérte, a tegnapi kihallgatás során azonban úgy döntött, több időre van szükség a védelem aggályainak kivizsgálására.
A Bolognai Fellebbviteli Bíróság végül úgy határozott, hogy a döntését szeptember 9-ig elhalasztják, az olasz hatóságoknak alaposabb kivizsgálást kell végezniük
– írja a lap.
A cikket ide kattintva tudja elolvasni.