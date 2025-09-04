Északi Áramlat: további vizsgálatokat rendeltek el a robbantással vádolt férfi kiadásáról

Szerhij Kuznyecov ukrán állampolgárt azzal vádolják, hogy 2022-ben részt vett az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában. A bíróság kora délután kezdte meg az ülését, és végül úgy döntött, hogy megvizsgálja a Nicola Canestrini ügyvéd által képviselt Kuznyecov védelmének kérelmét – idézte fel a Magyar Nemzet.

A Bolognai Legfőbb Ügyészség kezdetben az egykori ukrán hadseregkapitány átadását kérte, a tegnapi kihallgatás során azonban úgy döntött, több időre van szükség a védelem aggályainak kivizsgálására.

A Bolognai Fellebbviteli Bíróság végül úgy határozott, hogy a döntését szeptember 9-ig elhalasztják, az olasz hatóságoknak alaposabb kivizsgálást kell végezniük

– írja a lap.

