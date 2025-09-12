4 órája
FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát
Az FBI igazgatója és Utah állam kormányzója közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol bemutatták, hogyan vezettek a nyomok a feltételezett elkövetőhöz.
Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója
Forrás: AFP
Fotó: AFP
Utah kormányzója, Spencer Cox azzal kezdte a sajtótájékoztatót: „Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Megvan.”- írta a Magyar Nemzet.
A kormányzó részletesen ismertette, hogyan jutottak el a nyomozók a Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásával gyanúsított férfihoz. Mint mondta, szeptember 11-én a gyanúsított, Tyler Robinson egyik családtagja fordult egy családi baráthoz, aki értesítette a washingtoni seriffhivatalt. A családtag Robinson vallomásáról, illetve arról adott át információt, hogy a férfi maga utalt a bűncselekmény elkövetésére.
Charlie Kirk ügyében a családtagok segítették a nyomozókat
A kormányzó beszámolója szerint a gyanúsított egyik családtagja azt is elmondta a hatóságoknak, hogy Robinson az utóbbi időben egyre inkább politizált, és egy vacsorán arról beszélt, hogy Charlie Kirk a Utah Valley Egyetemen fog előadást tartani. A családi beszélgetés során szóba került, hogy nem értenek egyet Kirk nézeteivel, és a családtag szerint Robinson azt mondta, az aktivista „tele van gyűlölettel, és gyűlöletet terjeszt”.
A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak a Discordon folytatott beszélgetéseiket.
A rendőrök lefényképezték a képernyőn megjelenő üzeneteket, amelyek között több olyan volt, amely Robinsonhoz köthető. Ezekben a bejegyzésekben egy puskáról, annak elrejtéséről, a fegyver optikájáról, valamint a lövedékek gravírozásáról is szó esett. Az üzenetekből az is kiderült, hogy Robinson ruhát váltott a támadás napján.
