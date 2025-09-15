Bayer Zsolt felhívása: itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Brutálisan meggyilkoltak egy konzervatív, keresztény családapát pusztán a véleménye, politikai állásfoglalása miatt.

A merénylet óta a halálán örömködnek lelketlen, aljas gazemberek. A normális többség pedig csöndben gyászol.

A normális többség mindig csöndben gyászol.

Amikor meghalt George Floyd, többszörösen büntetett előéletű, drogos fekete bűnöző, lángba borították Amerikát. Gyújtogatások, zavargások, rendőrgyilkosságok, fosztogatás kísérte a BLM és a hozzájuk hasonló szervezetek „gyászát”.

Most csend van, gyász van, imádság van.

És ez így helyes.

De mutassuk meg, hogy a normális emberek vannak többen, itt az ideje megmutatni azt is, hogy a fehér életek is számítanak!

Charlie Kirk és egy elállatiasodott fekete által meggyilkolt ukrán menekült lány miatt is.

Ezért várok minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, 18 órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé.

Mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és nem feledjük a mieinket!

Mindenki hozzon magával egy szál gyertyát!

Gyertek, legyünk minél többen!

Bayer Zsolt