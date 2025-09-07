Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– idézte fel az újabb támadás kapcsán a Magyar Nemzet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ungvári találkozón elhangzott kijelentését a támadás

Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.

A kőolajvezetéket ért ukrán csapásoknak politikai üzenetet is van, amellett, hogy közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és komoly károkat okoznak a kétoldalú kapcsolatokban – áll a cikkben, amit itt olvashat el.