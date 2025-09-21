Baloldali kritikák Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa több súlyos hibát követett el azzal, hogy lőfegyverrel vett részt egy lakossági fórumon – ezt Magyar György hangsúlyozta a Klikk TV legutóbbi adásában. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a baloldali ügyvéd kiemelte, hogy az önvédelmi célból viselt fegyvert az előírások szerint kívülről nem látható módon kell hordani.

Ruszin-Szendi több súlyos is hibát is elkövetett Magyar György szerint

„Önvédelmi fegyver viselésére nagyon szűk kör jogosult, körülbelül két- háromezer engedély létezik. Csak azok kérhetik, akik hivatásuknál fogva veszélyeztetettek, például ügyészek, bírók vagy parlamenti képviselők. Egy volt legfőbb ügyész esetében például nem tudjuk megmondani, hord-e fegyvert, mert az nem látszik rajta. Nem a derekán viseli, mint egy vagyonőr vagy rendőr, tehát rejtve kell tartani az önvédelmi fegyvert, kivéve, ha valaki felmentést kap ez alól” – fejtette ki Magyar György.