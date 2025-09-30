A magyar kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el

Hankó Balázs közölte, a program következő lépése a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, amely független a gyermekek életkorától.

A Tisza Párt elvenné a családtámogatásokat – hangsúlyozta Hankó Balázs

Hozzátette,

200-250 ezer anyát érint a szerdán életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1,3 millió forint többletbevételt jelent számukra.

A miniszter kiemelte, ha ehhez társul a családi adókedvezmény már 50 százalékkal megemelt összege – azaz havi 148,5 ezer forint –, akkor az évi 2,5 millió forintos plusz bevételt jelent. Megjegyezte, mivel január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, azzal és az szja-mentességgel együtt a háromgyermekes családok éves szinten 3,7 millió forinttal több jövedelemre tehetnek szert.

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy

az adókedvezmény igénylésére két lehetőség van: az édesanya az adóelőleg-nyilatkozattal jelzi az szja-mentességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, vagy jövő májusban az adópapírok kitöltésekor nyilatkozik az adómentességről.

Hozzátette, január elsején indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének lépcsőzetes bevezetése, ezáltal már félmillió édesanya, 2029 január elsejétől pedig már egymillió édesanya lesz adómentes.