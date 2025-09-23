A Hír TV stábjára támadtak a migránsok Párizsban (videó)

A migrációs helyzetről forgatott a televízió stábja, amikor az illegális bevándorlók rájuk támadtak. A brutális eset jól mutatja a nyugat-európai utcák valóságát, ahol már a sajtó sincs biztonságban – írta a Magyar Nemzet a Hír Tv alapján.

Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld

A stáb a francia főváros egy olyan részén forgatott, ahol több száz illegális bevándorló él az utcán.

A riporter egy férfival beszélgetett, aki arról beszélt, hogy illegálisan érkezett Franciaországba, nem dolgozik, droggal és más „dolgokkal” üzletel azért, hogy a családját eltartsa. Ekkor egy nagyobb migráns társaság odalépett a stábhoz, és elkezdtek ordibálni velük, azt mondták, hogy azon a helyen nem lehet filmezni. A stáb jelezte, hogy megértették, azonban a migránsoknak ennyi nem volt elég.