1 órája
Zelenszkij fenyegetőzik, Brüsszel ismét kifogásokat keres
Az ukrán elnök újabb kommunikációs offenzívát kezdett: hálálkodott, majd fenyegetett. Az európai politikusok továbbra is kitartanak Ukrajna mellett.
Friedrich Merz német kancellár (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellép a díszsorfal előtt az utóbbi fogadási ünnepségén a berlini kancellárián 2025. május 28-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Clemens Bilan
„A Trump elnökkel folytatott megbeszélést követően, tovább egyeztettük az álláspontjainkat az európai vezetőkkel. Az álláspontok egyértelműek. Valódi békét kell elérni, olyat, amely tartós lesz, nem csak egy újabb szünet az orosz inváziók között” – írta Volodimir Zelenszkij friss bejegyzésében.
Az ukrán elnök emellett azt írta: „A gyilkolásnak a lehető leghamarabb véget kell vetni.”
Több ezer emberünk továbbra is fogságban van – mindannyiukat haza kell hozni. Folytatni kell a nyomást Oroszországra, miközben az agresszió és a megszállás folytatódik
– emelte ki az elnök.
Zelenszkij egyúttal elárulta, hogy a szankciók kérdése is szóba került a Trumppal folytatott beszélgetés során – írja a Magyar Nemzet.
A szankciókat meg kell erősíteni, ha nem lesz háromoldalú találkozó, vagy ha Oroszország megpróbálja elkerülni a háború befejezését. A szankciók hatékony eszközök. A biztonságot hosszú távon kell garantálni, mind Európa, mind az Egyesült Államok bevonásával. Ukrajna számára fontos összes kérdést Ukrajna részvételével kell megvitatni, és egyetlen kérdést, különösen a területi kérdéseket, nem lehet Ukrajna nélkül eldönteni.
Az ukrán elnök egyúttal megköszönte a szövetségesek támogatását is.
Ma fontos nyilatkozatot tettek az európai vezetők, amely megerősíti álláspontunkat. Továbbra is együtt dolgozunk – európaiak, amerikaiak és mindenki a világon, aki békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.
– fogalmazott.
Brüsszel hisztizik
A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat – jelentették ki nyilatkozatban európai vezetők az Alaszkában szombat hajnalban befejeződött amerikai–orosz csúcstalálkozót követően.
A vezetők üdvözölték Trump elnök erőfeszítéseit az ukrajnai gyilkolás megállítására, a háború befejezésére, valamint – mint írták – az igazságos és tartós béke elérésére.
Ahogy Trump elnök mondta: nincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás. A következő lépéseknek most Zelenszkij elnökkel folytatott további tárgyalásoknak kell lenniük
– fogalmaztak az amerikai elnök tájékoztatására hivatkozva.
Kijelentették: készen állnak arra is, hogy Trumppal és Zelenszkijjel együttműködve háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.
Egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie szuverenitásának és területi integritásának hatékony védelme érdekében. Üdvözöljük Trump elnök vonatkozó kijelentését, miszerint az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat adni Ukrajnának
– fogalmaztak, majd hozzátették: nem szabad korlátozni Ukrajna fegyveres erőit vagy együttműködését más országokkal. Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz vezető útjával kapcsolatban – húzták alá.
Melania Trump levelet írt az orosz elnöknek az elhurcolt ukrán gyerekek ügyében
Melania Trump amerikai first lady személyes levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz az Ukrajnából elhurcolt gyerekek ügyében - közölte pénteken két Fehér Házi tisztségviselő.
A levelet Donald Trump amerikai elnök adta át Putyinnak alaszkai tárgyalásaikon. A szlovén származású first lady nem utazott férjével Anchorage-be, a tisztségviselők pedig nem árultak el részleteket a levél tartalmáról, csupán annyit, hogy kitért az ukrajnai háború következtében elhurcolt gyerekek helyzetére. A levél létezéséről most számoltak be először.
Az ukrán gyerekek Oroszországba és a megszállt területekre való áttelepítése Kijev számára az egyik legérzékenyebb kérdés. Az ukrán hatóságok szerint több tízezer kiskorút hurcoltak el családjuk vagy gyámjuk beleegyezése nélkül, amit Kijev háborús bűncselekménynek, sőt az ENSZ-egyezmények értelmében népirtásnak tekint.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton, egy telefonbeszélgetés során mondott köszönetet Melania Trumpnak a levélért
− jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.
Ez valódi emberi gesztus
− fogalmazott az X-en.
Moszkva álláspontja szerint a gyerekeket saját biztonságuk érdekében telepítették ki a háborús övezetből. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága ugyanakkor hangsúlyozta: a 2022-ben indított háború kezdete óta Oroszország milliónyi ukrán gyermek életét nehezítette meg, és súlyosan megsértette alapvető jogaikat.