Zelenszkij burkoltan megzsarolta hazánkat

Zelenszkij válaszát, jól láthatóan, kétértelmű utalással fogalmazta meg:

Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a „Barátságnak” a léte Magyarország álláspontjától függ.

Magyarán: a Barátság kőolajvezetéket csak akkor nem fogja Ukrajna tovább lőni, ha Budapest megváltoztatja álláspontját, és támogatni fogja Kijev európai integrációját és tagságát az unióba.

A teljes cikkért kattintson ide.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Zelenszkij fenyegetésére:

Volodimir Zelenszkij arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot. Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is.

Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők. Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen. Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával.