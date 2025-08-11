1 órája
Vízvezeték-szerelők vezetnek le szüléseket? – újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs (videó)
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet. A politikus úgy véli: hazánkban a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala
Cikkünk frissül.
Az a helyzet, hogy a politikai vita felköltözött az online térbe, Magyarországon jellemzően a Facebook-ra. Más országokban ilyen típusú koncentráció nincs. Több felület van. Nálunk a közéleti megnyilvánulás terepe a Facebook, aki győzni akar, annak ott kell lennie, és reagálnia kell – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája élő adásában a Magyar Nemzet tudósítása szerint.
A beszélgetés videóját itt tudja megtekinteni: