Interjú

12 perce

Újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs a Harcosok órájában (élő)

Címkék#interjú#Orbán Balázs#németh balázs

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivőjének Harcosok órája című podcastjében ma Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.

MW
Újabb baloldali álhíreket cáfolt meg Orbán Balázs a Harcosok órájában (élő)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Forrás: Németh Balázs Facebook-oldala

Cikkünk frissül.

A beszélgetés videóját itt tudja követni:

 

