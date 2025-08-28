augusztus 28., csütörtök

Tizenegy tény Tseber Rolandról, Magyar Péter ukrán barátjáról

A Magyar Nemzet tizenegy pontban gyűjtötte össze Magyar Péter szövetségeséről az eddigi legfontosabb információkat. Tseber Roland, akit az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosítottak és kitiltottak Magyarországról, jó kapcsolatot ápol Zelenszkjijjel is.

Tseber Roland szervezte Magyar Péter ukrajnai útját

Forrás: Magyar Nemzet

Sorra kerülnek nyilvánosságra az információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról – írja a Magyar Nemzet. A lap górcső alá vette és tizenegy pontban sorolta fel a Magyar Péter ukrán barátjáról eddig ismerteket. 

1. Fegyverbeszerzés Németországban

Tseber Roland egyértelműen kötődik a globalista körökhöz – írta minap az Ellenpont. A tényfeltáró portál szerint az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni. Tseber az igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. Az út sikeres volt, lőszerek mellett például légvédelmi rendszerek, nehézpótkocsik, mentőautó, hídrendszerek és drónellenes eszközök is szerepeltek az igen hosszú beszerzési listán.

2. A bekötött ember

Szintén az Ellenpont írt a napokban arról, hogy újabb kapcsolódási pontokra derült fény Tseber Roland és a hazai baloldal között. A portál szerint a CIA egykori igazgatójához, valamint az amerikai demokratákhoz is kapcsolható, komoly ukrajnai kapcsolatrendszerrel bíró Tseber a baloldali sajtóban valóságos celeb lett, nem véletlenül. 

Kifejtették azt is, hogy az amerikai baloldal olyan ideológiai keltetőt működtet, amelynek befolyása Magyarországra is elér. Ennek a polipnak az egyik csápja Tseber Roland, a másik a magyarországi ellenzék, és mint a USAID-botrány során kiderült, a harmadik a magyarországi ellenzéki sajtó.

3. A véletlen találkozás

Augusztus elején Tseber azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 

állítása szerint véletlenül futott össze nem másutt, mint Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel.

 Rácz az ukrajnai eseményeket a Zelenszkij-féle vezetés szája íze szerinti értelmezését közvetítő közléseivel tett szert „hírnévre”. A találkozásról szellemesnek szánt videó jelent meg a közösségi médiában, a felvételen Rácz és Tseber arról beszélt, hogy az ukrán fővárosban is „nyitnak egy Tiszát”.

4. Tisza-sziget Kárpátalján

Tseber nyitott Tiszát korábban Ukrajnában: április 29-én jegyezték be Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner számolt be arról, hogy az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland van feltüntetve.

Tseber Roand szervezte meg, és szelfizte végig Magyar Péter tavaly júliusi ukrán túráját 

 – erről is részletesen beszámol a cikk, amelyet a további információkkal ide kattintva tud elolvasni. 

 

 

