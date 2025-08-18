Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés az Ovális Irodában – frissül

Trump–Zelenszkij-találkozó: a sajtónak nyilatkoztak az elnökök

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni

– idézte élő tudósításában a Magyar Nemzet Donald Trumpnak az Ovális Irodában elhangzott szavait. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi, hogy elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házban.

Donald Trump elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 18-án

Fotó: Anna Moneymaker / Forrás: Getty Images via AFP

Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz

– hangsúlyozta az elnök újságírói kérdésre, hogy mikor fog véget érni a háború.

Zelenszkij megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak.

Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából

– mondta Zelenszkij.

Egy másik kérdés kapcsán Zelenszkij kifejtette, az országnak minden biztonsági garanciára szüksége van: fegyverek, kiképzések és hírszerzési információk.

Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.

Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk

– hangsúlyozta az elnök.