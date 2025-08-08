Trump és Putyin Magyarországon találkozhat?

A The Guardian szerint ez azt jelentheti, hogy a csúcstalálkozót Szaúd-Arábiában vagy Törökországban szervezik meg, ahol már zajlottak tárgyalások Oroszország és Ukrajna között. Ugyanakkor kiemelik:

Egy másik lehetőség Magyarország, mivel Orbán Viktor miniszterelnök, közel áll Trumphoz és Putyinhoz is, áprilisban pedig a kormány bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Leonid Sevastyanov, az Ortodox Hitűek Világszövetségének vezetője, aki kapcsolatban van XIV. Leó pápával, azt mondta, hogy a Szentszék lehet a csúcstalálkozó helyszíne.