Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról

Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt az orosz–ukrán háború rendezéséről és a közelgő találkozójáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Donald Trump fogadja Orbán Viktor kormányfőt a floridai Mar-a-Lagóban 2024. december 9-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az amerikai elnök a tájékoztatón elmondta,

kikérte Orbán Viktor véleményét is a konfliktus rendezése kapcsán.

Újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy Oroszország legyőzhető-e a háborúban, úgy válaszolt:

Ugyanezt kérdeztem egy nagyon okos embertől, Orbán Viktortól, Magyarország miniszterelnökétől, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha azt mondaná: »Micsoda hülye kérdés!«. Azt mondta, »Oroszország egy erős ország, amely háborúkban nyerte meg a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó«

– fejtette ki az amerikai elnök.

Trump puhatolózó jellegű, de konstruktív tárgyalásra számít Putyinnal

Donald Trump elmondta, hogy az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, hogy azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja „végeztem”.

Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem

– mondta el az amerikai elnök, és hozzátette, akár arra a következtetésre is juthat, hogy „sok szerencsét, folytassátok a harcot”, de arra is, hogy lehetséges a megállapodás.