Diplomácia

1 órája

Szijjártó Péter izraeli kollégájával egyeztetett

A két miniszter áttekintette a közel-keleti helyzet alakulását.

MW
Szijjártó Péter izraeli kollégájával egyeztetett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közel-keleti helyzetről – írja az MTI.

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon az izraeli kollégájával folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy

az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, ezért Gideon Szaárral áttekintették a közel-keleti helyzet alakulását.

Tájékoztatása szerint a megbeszélés során hivatali partnerével egyetértettek négy fontos kérdésben:

1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell! 2. A túszokat – köztük a magyar állampolgárságú túszt is – haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani! 3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára! 4. A Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten!

 

