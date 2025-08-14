Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja takarítani a békepárti, patrióta kormányokat Közép-Európában

Szijjártó Péter arról számolt be a szlovák és a szerb kollégájával, Juraj Blanárral és Marko Duriccsal folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy „a felmérések, melyek szerint a »szlovákok már csak a forradalomban bíznak«, Von der Leyen és Weber nyílt támogatása a Tisza Pártnak, valamint a tegnap esti szerbiai erőszakos események mind-mind ugyanannak a brüsszeli forgatókönyvnek a különböző fejezetei”.

A békepárti, patrióta, nemzeti érdeket követő kormányokat el akarják takarítani, hogy helyükre brüsszeli bábkormányokat ültessenek

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszel végleg megszűnt világpolitikai tényezőnek lenni, ezt bizonyítja az is, hogy az e heti alaszkai amerikai-orosz tárgyaláson nem osztanak lapot Európának.

Ez jól láthatóan frusztrálja a mainstream liberális politikai vezetőket, s ennek következtében egyre nő a nyomás a békepárti, nemzeti érdeket követő, Brüsszelnek nem behódoló kormányokon

– hangsúlyozta.