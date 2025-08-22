Szijjártó Péter: ismét támadás érte a Barátság vezetéket

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba

– írta a tárcavezető.

Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!

– tette hozzá.