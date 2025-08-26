Szijjártó Péter: az Európai Bizottság nem az unió tagországainak, hanem Ukrajna érdekeit védi (videó)

Cikkünk frissül

A műsor elején arról volt szó, hogy maga Magyar Péter azt mondta, milyen csodálatos ötlet lenne, hogyha a Tisza Párt 106 Magyar Péter nevű jelölttel indulna el a 2026-os választáson, csak azért nem fogja megkérni, hogy változtassák Magyar Péterre a nevüket a jelöltek, mert nem akar trükközni, de egyébként szerinte célravezető lenne –írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter erre úgy reagált:

Röviden annyit lehet erre mondani, hogyha az önimádat fájna, akkor ez az ember valószínűleg üvöltene a fájdalomtól.

Ukrán támadás Magyarország ellen

Vasárnap vigyorogva azt mondta Zelenszkij elnök, hogy addig lövik a Barátság vezetéket, amíg Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Teljesen világos, hogy mit mond az ukrán elnök, tehát itt semmifajta félreértésnek vagy félreértelmezésnek helye nincsen. Az ukrán elnök nyíltan, durván és szégyentelen módon megfenyegette Magyarországot. Zelenszkij elnök világossá tette, hogyha Magyarország nem vesz fel egy olyan ukránpárti álláspontot, mint amit Brüsszel, az Európai Néppárt és annak magyarországi tagpártja, a Tisza Párt követel tőlünk, akkor ők bizony továbbra is támadás alatt fogják tartani a Magyarország energiabiztonsága szempontjából nélkülözhetetlen barátság kőolajvezetéket

– mondta Szijjártó Péter. A tárcavezető leszögezte: Először is tegyük tisztába, hogy Magyarország energiaellátása hogyan néz ki a kőolaj tekintetében. A kőolaj a gazdaság működéséhez elengedhetetlen. Ebből van például üzemanyag az autókban. A kőolaj ma Magyarországra két irányból érkezhet, érkezhet Oroszországból Belarusszián és Ukrajnán keresztül, ezt hívják a Barátság kőolajvezetéknek, és érkezhet délnyugat felől, Horvátországból egy vezetéken, amit Adria vezetéknek hívnak, ezen a vezetéken tengeren szállított olajat tudunk vásárolni.

Ezeknek a vezetékeknek van kapacitása, ami azt jelenti, hogy hány millió tonnányi kőolaj érkezhet rajtuk évente. Ez megint csak nem vitatéma, tehát a matematika az nem politikai kérdés, ha valami öt, akkor azt nem lehet hatnak vagy négynek érteni, az öt az öt – tette hozzá a miniszter.

A délről Horvátországból érkező kőolajvezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye. Azért mondom Magyarországot és Szlovákiát, mert mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Horvátországból érkező kőolajvezeték egyszerre felelős ennek a két országnak az ellátásáért, tehát Szlovákiát is a Barátság kőolajvezeték és rajtunk keresztül az Adria vezeték képes ellátni. Más nem. Ez fizika, ez a realitás

– közölte a külügyminiszter. Aláhúzta: Kőolajat venni olyan országból, ahonnan nem vezet ide vezeték, az nyilván nem lehet, tehát ezt is megint csak nem túl bonyolult belátni.

Tehát a délről Horvátországból érkező vezeték kapacitása kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye, tehát ha a Barátság kőolajvezetéken a szállítás huzamosabb ideig ellehetetlenül, abban az esetben Magyarország és Szlovákia kőolajellátása lehetetlenné válik.

Nem politikai okok miatt, nem azért, mert nem tettünk meg mindent a diverzifikációért, nem azért, mert nem akarjuk ellátni az országot, azért, mert fizikailag nem lehet. Az energiaellátás, nem politikai kérdés, nem ideológiai kérdés, azt nem lehet egy sajtótájékoztatóban megoldani, ahhoz cső kell, bele olaj. Na most a Barátság kőolajvezeték bombázása, rakétázása az nem Oroszországnak árt, hanem nekünk, magyaroknak, meg a szlovákoknak – mondta Szijjártó Péter.

Ez felháborító, botrányos, amit az ukrán elnök, egykori színész művel, felháborító és botrányos, így belemondani a kamerákba, hogy Magyarország továbbra is arra számíthat, hogy az energiabiztonságát Ukrajna támadás alatt fogja tartani, ha Magyarország nem a brüsszeli pozíciót követi, ami teljesen ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, ez felháborító és botrányos. Ennél szomorúbb egy kicsit még talán az, hogy Magyarországon az ellenzék és a dollármédia ünnepli Zelenszkij elnök pozícióját

– jelentette ki a tárcavezető.