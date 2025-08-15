40 perce
Az ukrán ombudsman jelentést adott ki Sebestyén József haláláról
Az ukrán ombudsman hivatalának közlése szernt a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai magyar férfi halálát betegség okozta. A Magyar Nemzet által ismertetett jelentésben az áll, hogy Sebestyén József testén „nem voltak erőszakra utaló jelek”, halálát „betegség” okozta.
Vérlázító az ukrán ombudsmani jelentés Sebestyén József haláláról
Forrás: Magyar Nemzet
Újabb hivatalos válasz érkezett a kényszersorozás során agyonvert Sebestyén József ügyében: az ukrán parlamenti ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében a katonai és igazságügyi szervek közléseire támaszkodva foglalta össze álláspontját, miközben több, a kárpátaljai magyar közösség számára is kulcsfontosságú körülmény továbbra is tisztázatlan maradt – írja a Magyar Nemzet.
Menczer Tamás: az ukránok szőnyeg alá söpörnék Sebestyén József ügyét, Magyar Péter hallgat
A hivatal szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították; június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet; június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvos szakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek. A közlés nem tér ki arra, hogy az ombudsman hivatala meghallgatta-e a családot, betekintett-e a kórházi dokumentációba, illetve megvizsgálta-e a június 18. és 24. közötti időszakot.
A válasz a védelmi minisztérium és az igazságügyi orvos szakértő megállapításaira hivatkozik
– áll a cikkben, amit itt tud elolvasni.
Menczer Tamás: mi továbbra is Sebestyén József családja mellett állunk
„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén«. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon. Nem semmi...” – írta Menczer Tamás pénteken a Facebook-oldalán.
„Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?” – tette fel a kérdést posztjában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak? Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését
– hangsúlyozta Menczer Tamás.