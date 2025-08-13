Nyomozást indított a rendőrség Sebestyén József halálának ügyében

A lap arról számolt be, hogy a birtokába került hatósági dokumentumból kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halálával összefüggésben.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a beregszászi magyar férfit,

Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg.

A cikk felidézi, hogy egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy

az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.

A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.