Leleplezték Rácz András „független szakértői” hitelességét
Hiába a „független szakértői” címke, a bukott törtépnelemtanár megszólalásai rendre egyoldalúan illeszkednek a baloldali narratívába – derül ki a Trnaszparens Újságírásért Alapítvány elemzéséből. Rácz András „Oroszország szakértőként” való fellépése nem a pártatlanságot, hanem a poltika preferenciákat tükrözi.
Rácz András szakértő módszertana rugalmas a kárpátaljai haláleset és templomgyújtogatás ügyében is – mutat rá az elemzés
Leleplezte Rácz András „Oroszország-szakértő” módszertani következetlenségét a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzése. Rácz, bár Oroszország szakértőjeként aposztrofálja magát, az orosz–ukrán háború kitörése után mégis az Ukrajnával kapcsolatos közlései miatt került reflektorfénybe, amelyek „egybe szoktak esni a kijevi vezetésnek kedves értelmezésekkel” – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
A „szakértő” módszertani „rugalmasságát” két közelmúltbeli esemény, Sebestyén József halálra verése és a palágykomoróci templom felgyújtása kapcsán mutatja be az elemzés. Rácz mindkét esettel kapcsolatban élesen kormánykritikus állításokat tett, az igazi érdekességet azonban az jelenti, hogy mivel alapozta meg állításait.
Míg Sebestyén József ügyében a bizonyítékok hiányára hivatkozott, mondván, ha lenne perdöntő bizonyíték, azt már felfedték volna, a templomgyújtogatás ügyében azonban konkrét bizonyítékok nélkül azt sugallta, hogy „jó eséllyel benne volt” a magyar kormány a támadásban.
Rácz András szakértéseiben nem törődik a bizonyítékokkalAz ukrán álláspontot visszhangozza Rácz András.
Az, hogy posztjai milyen utat jártak be a baloldali médiában, egyben megmutatja azt is, hogy „kinek volt kedves és kompatibilis ez a narratíva” – emeli ki az elemzés.
Bár az ukrán hatóságok elfogták a gyújtogatással gyanúsított 28 éves helyi férfit, a Rácz-féle gyanúsítás mégis tényként került a nyilvánosság elé – teszik hozzá.
Rácz szerepének egyik legérdekesebb vonása, hogy miközben médiamegjelenéseit a „független szakértő” aurájával próbálja hitelesíteni, retorikája és posztjai szinte tankönyvszerűen követik a politikai kommunikáció törvényszerűségeit: gyors, erős állítás; a bizonytalanság hol hangsúlyozása, hol elhallgatása, majd kritika esetén azonnali áldozatszerep.
Ez a dinamika egyszerre szolgálja saját ismertségét és a kormánykritikus médiatér igényeit: hangzatos mondatokból címlap, sejtetésekből kattintás lesz. A szakértői felelősség azonban nem állhat meg annál, hogy „én csak kérdezek”: ha valaki következetesen tényekre hivatkozik, akkor a saját sejtetéseit is ugyanazon a mércén kellene megméretnie, különben a szakmai hitelesség nem több, mint kirakat – idézi a Transzparens Újságírásért Alapítvány érvelését a Magyar Nemzet.
