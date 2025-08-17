augusztus 17., vasárnap

Belső információk

2 órája

Putyin egyértelművé tette a feltételeit

Az augusztus 15-ei alaszkai csúcstalálkozót követően találgatások kezdődtek a nemzetközi sajtóban a két elnök által megvitatott javaslatokról. Az Origo arról ír, hogy a kiszivárgott belső információk szerint Putyin egyértelművé tette a feltételeit.

Putyin egyértelművé tette a feltételeit

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélés közben az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Forrás: MTI/AP

Fotó: Julia Demaree Nikhinson

Az alaszkai csúcstalálkozót az amerikai elnök a Fox News Sean Hannity műsorában elmondta, hogy Putyinnal megvitatták Ukrajna területeinek átadását és a biztonsági garanciákat, és „nagyrészt megegyeztek” – írja a hírportál. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Vlagyimir Putyin orosz államfő a Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Fotó: Szergej Bobilev

Az orosz elnök ajánlata kizárta a tűzszünetet egy átfogó megállapodás megkötéséig, ezzel megakadályozva Zelenszkij egyik legfontosabb követelését.

Az orosz javaslat szerint Kijev teljes mértékben kivonulna a keleti Donyeck és Luhanszk régiókból, cserébe Oroszország vállalná, hogy befagyasztja a frontvonalakat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban

– közölte az Origo a Reuters forrásaira hivatkozva. 

Oroszország hajlandó lenne visszaadni az általa megszállt, viszonylag kis területű ukrán földeket az északi Szumi és északkeleti harkovi régiókban.

Ukrajna már elutasította az olyan ukrán területekről való visszavonulást. A Reuters által hivatkozott belső források szerint 

Putyin azt is el akarja érni, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók legalább egy részét feloldják,

az azonban egyelőre nem tisztázott, hogy az amerikai és az európai szankciókra is vonatkozik-e – ide kattintva erről is olvashat az Origo cikkében

