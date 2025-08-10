augusztus 10., vasárnap

Felsőoktatás

1 órája

Mutatjuk, melyek voltak a legnépszerűbb szakok a pótfelvételin

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vasárnap közleményben az MTI-vel. Mint írták, 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra.

MW
Fiatalok a ponthatárokat nézik telefonjukon Veszprémben, a Pannon Egyetem Pont Ott Partiján 2025. július 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására; egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt

  • az orvosi,
  • informatikai
  • és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi
  • és pedagógusképzés is.

„Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is” – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.

A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon – olvasható a közleményben.

 

