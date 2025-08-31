Orbán Viktor Szoboszlai góljáról: legközelebb Kapu Tibort lövi ki!

Szoboszlai Dominik újabb bombagólt lőtt szabadrúgásbólt a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón – írja a Magyar Nemzet. A mérkőzést eldöntő fantasztikus találatot Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, szerinte legközelebb Kapu Tibort Szoboszlai lövi ki.

Orbán Viktor nem sokkal később a csodás lövésről egy videóval is megemlékezett, amelyben nemcsak Szoboszlai, de a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos is feltűnik.