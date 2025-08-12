Orbán Viktor: az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte (videó)

Újra kell értelmezni Európa helyét a világban

A műsorban beszéltek arról is, Európa hiába gazdag, nem tudja megvédeni magát. A hamarosan bekövetkező béketárgyalás kapcsán pedig felmerült a kérdés:

az Európai Uniónak lehet-e bármi beleszólása a Trump és Putyin közötti találkozóba?

Orbán Viktor szerint Európának újra kéne definiálni a helyét a világban. Rámutatott: nem ezt történi és ez Magyarország számára is következményekkel jár: az tudhatja magát igazítani egy európai öndefinícióhoz. – Ezért van az, hogy a pénzügyi válság óta – ez pont egybeesik a Fidesz kormányalakításával 2010-ben – miután nincs európai stratégia és szemmel látható Európa gyengülése és tévesztése, nekünk egy saját nemzeti stratégiát kell csinálnunk európai stratégia híján – magyarázta.

Szerinte ha Magyarország az unióhoz igazítaná magát, nyakig állnánk egy háborúban Oroszországgal, a zöldenergiára való átállás tönkretette volna a magyar gazdaságot, rossz viszonyba lenne az amerikaiakkal, nem lennének kínai befektetések, az egész magyar gazdaságban térden lenne.

Nekünk az volna az érdekünk, hogy legyen egy európai stratégia, amiben fölismerjük a magyar érdekek lehetőségét, és együtt megyünk velük. De ma ilyen nincsen

– mondta.

Nem törődnek a kárpátaljai magyarok jogaival

A kárpátaljai magyarok helyzetére kitérve Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány minden eszközt használ, ami csak rendelkezésére áll, hogy megvédje jogaikat. Azonban egy olyan országban, ahol háború van, ott a nemzetközi jogi föllépésnek a lehetőségei korlátozottak, hiszen azt mondják az ukránok: „élet-halál arcot folytatunk, értjük a ti problémáitokat, de hát ezek másodlagosak”.

Tehát ilyenkor nehéz kisebbségi közösségek számára jogérvényesítést kiharcolni. Ami változást hozhat ebben, az az, hogyha béke lesz, és a nagyhatalmak eldöntik, hogy mi lesz Ukrajna szerepe

– mondta.

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra is, a magyarok aránya Kárpátalján durván a felére csökkent. Mint mondta, ráadásul egyre több olyan ember van Magyarországon, aki nem léphet be Ukrajnába. Rámutatott: mindaz, amit Európa valaha hirdetett jogként, igazságosságként, az Ukrajnában nem működik, és ők mindössze annyit tudnak erre reagálni: „háborúban állunk”.

A magyar politikában is jelen vannak ukrán kémek

Szóba került az is, hogy Magyarország hiába hajtotta végre eddigi története legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját Ukrajna kapcsán, az mégis ellenségesen viselkedik. Orbán Viktor emlékeztetett: az ukránok súlyos titkosszolgálati akciókat indítottak Magyarországgal szemben. Kifejtette: nagy részük fedett, egy része nyilvánosságra került és komolyan beépültek a magyar politikába, a közgondolkodásba, intézményekbe megbízott ügynökökön keresztül.

Ez egy komoly probléma, minden nap küzdök, ezzel nekünk foglalkoznunk kell. De hát egy háborúban álló országról van szó, nem szabad, hogy a hidegvérünket elveszítsük

– hangsúlyozta. A miniszterelnök rámutatott: hiába akarják befolyásolni Magyarország álláspontját, a kormány azt nem engedi. Szerinte ez nem rendkívüli a politika világában.

Magyarország egy nap alatt elintézhetné Ukrajna összeomlását

Ugyanakkor nekünk nem érdekünk Ukrajna összeomlása. Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását. Csak nekünk nem érdekünk

– jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra, Ukrajna az áram- és gázellátásának tekintélyes részét Magyarországról kapja.

Ha történne egy baleset és kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll. Tehát miközben az ukránok úgy beszélnek velünk ahogy beszélnek, tiszteletlenül és úgy, ahogy azt rendes ember nem teszi, akkor közben ki is vannak nekünk szolgáltatva

– magyarázta.

Kihasználják a magyarok jóindulatát

Mint mondta, ugyanakkor az ukrán vezetés tisztában van azzal is, a magyaroknak nem érdeke a szomszéd állam összeomlása. Hangsúlyozta: egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra, a terrorizmusra, a magyar kisebbség miatt az ottani életre, amit Magyarország nem akar vállalni.

– Tehát azért ilyen pimaszok velünk, mert miközben a kezünkben vannak bizonyos értelemben, aközben pimaszkodnak velünk, mert ők tudják, hogy azért Magyarország, ha nem is támogatja Ukrajna uniós tagságát, de nem érdekelt egy ukrán destabilizációban. Nekünk egy stabil, működőképes Ukrajna kell, és visszaélnek ezzel a helyzettel – mondta, majd hozzátette:

ráadásul a céljuk a jövő évi magyar országgyűlési választások befolyásolása.

Emlékeztetett: ebből az ukrán kormány nem is csinál titkot, meghirdették.

Azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb prioritásai között van, vagy talán az első helyen is szerepel. Ilyen az élet

– mondta zárásul a kormányfő.