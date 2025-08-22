1 órája
Orbán Viktor helyretette a HVG vezérigazgatóját
Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?
Hiába támadják, rendkívül kedvező lehetőségeket kínál az Otthon start program
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
Ez egy tévedés. Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket (vételár és négyzetméterár maximalizálva). Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?
– írta Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett
A lap cikke szerint a kormányfő a HVG vezérigazgatójának állítására utalt, aki szerint rossz a fiataloknak az Otthon start program. A miniszterelnök egy képet is közzétett:
Az Otthon start program fix 3 százalékos kamat mellett ad rendkívül kedvező hitelt mindazoknak, akik az első lakásukat kívánják megszerezni.
A kezdeményezés szeptember elsején indul, de már hetek óta ostromolják a bankokat az érdeklődök.
Azaz: a program még el sem indult, de már népszerű.