Orbán Viktor: startolj rá!

„Hajrá, fiatalok! Lakásra fel!” – írta a kormányfő közösségi oldalán.

Orbán Viktor: startolj rá!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a szeptember elsején induló Otthon start programmal kapcsolatban tett közzé bejegyzést szombaton a Facebook-oldalán. A miniszterelnök kiemelte a program több előnyét is:

  • nincs árfolyamkockázat,
  • nincs kamatkockázat,
  • fix 3%-os hitel,
  • alacsony törlesztők.

 

