Orbán Viktor: Magyar Péterék másfél éve fűt-fát ígérgetnek, közben végig brutális adóemelést terveztek
A miniszterelnök szerint a Tisza párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés
A Tisza párt a választókat megtévesztve, valós szándékait elrejtve akart hatalomra jutni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb levelében - vette észre a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök felidézte,
Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente. A https://www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval
– írja a kormányfő.
Emlékeztetett: a Tisza párt alelnöke, Tarr Zoltán beismerte, hogy adóemelésre készülnek, és így folytatta: „Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
Kocsis Máté: Magyar Péterék legújabb bukásával mindenkinek tisztában kell lennie
A miniszterelnök hangsúlyozta:
a Fidesz és a választók megakadályozhatják, hogy a Tisza Párt átverje a magyar embereket.
A miniszterelnök arra kérte a levelét olvasókat, hogy segítsék a kormányt ebben a munkában és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adóról készült összefoglalóját mellékelte leveléhez.
