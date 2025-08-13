1 órája
Orbán Viktor: a magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb céljai között van (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg részletet a Patriótának adott interjúból. „Azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb prioritásai között van, vagy tán az első helyen” – fogalmazott. Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Az ukránok súlyos titkosszolgálati akciókat indítottak Magyarországgal szemben. Nagy részük fedett, egy része nyilvánosságra került és komolyan beépültek a magyar politikába, a magyar közgondolkodásba, magyar intézményekbe, komoly probléma, minden nap küzdök ezzel
– hangsúlyozta Orbán Viktor, a Patrióta YouTube-csatornán korábban megjelent beszélgetésből idézve.
Orbán Viktor: ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette
A beszélgetés során Nógrádi György hozzátette:
alapvető céljuk a jövő évi magyarországi választások befolyásolása.
Nem csinálnak titkot ebből, ezt meghirdették, tehát azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb prioritásai között van, vagy tán az első helyen
– reagált a kijelentésre a kormányfő.